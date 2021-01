"The Whale": Hauptdarsteller für neuen Aronofsky-Film steht fest

Schwergewicht

"The Whale“ spielt in Idaho und erzählt von einem knapp 250 Kilo schweren Einsiedler, der sich zu Tode isst. Er versucht, wieder Kontakt zu seiner Tochter aufzunehmen, und muss sich dabei den großen Hindernissen des Lebens stellen. Wann die tragikomische Geschichte des großen Mannes mit einem großen Herzen verfilmt wird, ist noch unklar.

"Es ist eine sehr persönliche Geschichte und ich bin froh, dass wir die Möglichkeit haben, sie einem großen Publikum näher zu bringen. Ich habe 'Requiem for a Dream‘ im College gesehen und bin schon seit damals ein großer Fan von Darren. Ich bin sehr dankbar, dass er seine eigene Vision in das Projekt mit einbringt“, sagte Hunter in einem "Discussing Film“-Interview.