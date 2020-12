Nolan verurteilt Warners Veröffentlichungs-Strategie scharf

Auch Nolan ("Tenet", "The Dark Knight"), der seit seinem Film "Insomnia" im Jahr 2002 mit Warner Bros. zusammenarbeitet, hält die Entscheidung für einen Fehler. "Warner Bros. hatte eine unglaubliche Maschinerie, um die Arbeit von Filmemachern überall zu rauszubringen, sowohl in Kinos als auch zuhause, und das machen sie gerade kaputt", sagte der 50-Jährige. "Sie begreifen gar nicht, was sie aufgeben. Die Entscheidung macht wirtschaftlich keinen Sinn."

Warner Bros. hat die Neuigkeit am 3. Dezember verkündet und Nolan merkt über dieses Datum an: "Einige unserer wichtigsten FilmemacherInnen und bedeutendsten Filmstars sind am 2. Dezember mit der Gewissheit zu Bett gegangen, für das beste und größte Filmstudio zu arbeiten, um dann beim Erwachen herauszufinden, dass sie eigentlich für einen der schlimmsten Streaming-Dienste arbeiten."