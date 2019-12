Nominierungen für den Österreichischen Filmpreis 2020

In der Jubiläumsausgabe des Filmpreises führte die Akademie des österreichischen Films eine neue Kategorie ein. In Zukunft wird auch ein Preis an den österreichischen Kinofilm mit den meisten Zusehern verliehen – ein klares Zeichen um das Kino als Aufführungsort zu stärken. Aller Wahrscheinlichkeit nach dürfte der erste Preis in dieser neuen Kategorie an Andreas Schmieds Komödie „Love Machine“ gehen, die über 140 Tausend Zuseher ins Kino locken konnte.

Die Verleihung des Österreichischen Filmpreises findet am 30. Jänner 2020 in Grafenegg statt.

Hier die Nominierten im Überlick:

Bester Spielfilm:

Der Boden unter den Füßen

Joy

Little Joe

Bester Dokumentarfilm:

Erde

Gehört, gesehen – Ein Radiofilm

Inland

Die Bewegung eines nahen Berges

Beste weibliche Hauptrolle:

Joy Anwulika Alphonsus (Joy)

Emily Beecham (Little Joe)

Valerie Pachner (Der Boden unter den Füßen)

Beste männliche Hauptrolle:

Georg Friedrich (Kaviar)

Valentin Hagg (Wie ich lernte, bei mir selbst Kind zu sein)

Tobias Moretti (Gipsy Queen)

Beste weibliche Nebenrolle:

Gerti Drassl (Ein wilder Sommer – Die Wachausaga)

Kerry Fox (Little Joe)

Pia Hierzegger (Der Boden unter den Füßen)

Mavie Hörbiger (Der Boden unter den Füßen)

Beste männliche Nebenrolle:

Josef Hader ( Nevrland)

Wolfgang Hübsch ( Nevrland)

Heinz Trixner (Ein wilder Sommer – Die Wachausaga)

Beste Regie:

Jessica Hausner (Little Joe)

Marie Kreutzer (Der Boden unter den Füßen)

Sudabeh Mortezai ( Joy)

Bestes Drehbuch:

Jessica Hausner, Geraldine Bajard (Little Joe)

Sudabeh Mortezai ( Joy)

Hüseyin Tabak (Gipsy Queen)

Beste Kamera:

Martin Gschlacht (Little Joe)

Klemens Hufnagl ( Joy)

Leena Koppe (Der Boden unter den Füßen)

Jo Molitoris ( Nevrland)

Bestes Kostümbild:

Tanja Hausner (Little Joe)

Christine Ludwig ( Wie ich lernte, bei mir selbst Kind zu sein)

Carola Pizzini ( Joy)

Beste Maske:

Sam Dopona (Kaviar)

Helene Lang, Roman Braunhofer ( Wie ich lernte, bei mir selbst Kind zu sein)

Heiko Schmidt (Little Joe)

Beste Musik:

Kyrre Kvam (Der Boden unter den Füßen)

Karwan Marouf (Kaviar)

Wolfgang Mitterer (Die Kinder der Toten)

Judit Varga (Gipsy Queen)

Bester Schnitt:

Gerd Berner ( Nevrland)

Peter Brunner (To The Night)

Alarich Lenz (Nobadi)

Karina Ressler (Little Joe)

Bestes Szenenbild:

Conrad Moritz Reinhardt ( Nevrland)

Katharina Wöppermann (Little Joe)

Beste Tongestaltung

Originalton: Pavel Cuzuioc, Simon Graf, Lenka Mikulová, Hjalti Bager-Jonathansson, Nora Czamler,

Andreas Hamza, Eva Hausberger; Sounddesign: Florian Kindlinger; Mischung: Alexander Koller (Erde)

Originalton: Gregor Kienel; Sounddesign: Thomas Pötz, Rudolf Gottsberger; Mischung: Thomas Pötz ( Nevrland)

Originalton: William Edouard Franck; Sounddesign: Philipp Mosser, Reinhard Schweiger; Mischung: Bernhard Maisch (Nobadi)