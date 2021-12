"Northman"-Trailer: Wikinger-Rache mit Hawke, Kidman und Björk

In einem kürzlichen Interview erzählte Regisseur Eggers von dem Projekt und meinte: "Wir haben all diese Welten entworfen, Dörfer aufgebaut, tausende Kostüme schneidern lassen und Pferde mussten trainiert werden. Dieser Film ist größer als alles, was ich bisher inszeniert habe und stellt wirklich eine Herausforderung dar."

Ob sich der Aufwand gelohnt hat, werden wir am 28. April 2022 wissen, wenn "The Northman" in unseren Kinos startet.