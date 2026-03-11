Mit "Nouvelle Vague" lässt Kult-Regisseur Richard Linklater ("Before Sunrise", "Boyhood") eine ganze Generation junger Wilder wieder lebendig werden, denn er erzählt vom tumulthaften Zustandekommen des Filmklassikers "Außer Atem" in Paris Ende der 50er Jahre. Der 28-jährige Jean-Luc Godard hat als Einziger in seinem Freundeskreis noch keinen eigenen Film gemacht. Mit einem verrückten Team, einem amerikanischen Filmstar und wenig Geld gelingt ihm schließlich unter abenteuerlichen Umständen ein Meisterwerk , das in die Filmgeschichte eingehen und das Kino für immer verändern wird. Linklater versammelt Guillaume Marbeck als Godard, Zoey Deutch als Jean Seberg und Aubry Dullin als Jean-Paul Belmondo vor der Kamera und zeigt sie beneidenswert lässig, unverschämt mutig und angetrieben vom unbedingten Willen, alles neu und anders zu machen. Was hat aber Linklater selbst dazu bewogen, gerade diesen Stoff aufzugreifen?

Französische Nouvelle Vague veränderte Linklaters Leben

In einem ausführlichen Statement, das im Presseheft nachzulesen ist, erklärt Richard Linklater seine Beweggründe für das Filmprojekt. Wir wollen für euch die wichtigsten Abschnitte daraus wiedergeben:

"Ich habe einmal gesagt, dass jede Filmemacherin und jeder Filmemacher, die/der schon eine Weile im Geschäft ist, irgendwann in ihrer/seiner Karriere einen Film über den Entstehungsprozess eines Films drehen sollte. Es ist nur natürlich, dass man dieser komplexe und alles verzehrendeVorgang, dem wir unsere Leidenschaft und Kreativität widmen, erforschen möchte.

Als Jean-Luc Godard 2022 verstarb, dachte ich mir: 'Es ist Zeit, diesen Film zu drehen,

ein Porträt dieses einzigartigen Moments – der Geburt der Nouvelle Vague.' Diesen Liebesbrief an diejenigen, die dich dazu gebracht haben, Filme machen zu wollen, die dich glauben ließen, dass du Filme machen kannst, die dich davon überzeugt haben, dass du Filme machen solltest – und übrigens, worauf hast du gewartet?

Was mich betrifft, so hat die französische Nouvelle Vague mein Leben verändert. Ich war gerade in eine Großstadt gezogen. Ich war 20 Jahre alt und stellte mir immer noch vor, einmal Schriftsteller oder Dramatiker zu werden. Für mich war Kino gleichbedeutend mit Hollywood. Ich mochte Filme zwar, aber ich hatte nie daran gedacht, selbst Filme zu machen.

Als ich 'Außer Atem' und andere Filme der Nouvelle Vague sah, dachte ich: 'So etwas ist

möglich?' Diese Freiheit faszinierte mich. Ich wusste nichts über das Filmemachen, aber ich konnte spüren, wie cool, freudig und revolutionär der Film war.