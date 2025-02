US-Bestsellerautorin Colleen Hoover veröffentlichte 2016 ihren Roman "It Ends with Us". Im Sommer 2024 kam die Verfilmung unter dem deutschen Titel "Nur noch ein einziges Mal" in unsere Kinos. Nun haben auch alle Streamingfans Gelegenheit, das von der Kritik kontroversiell aufgenommene Werk einer Sichtung zu unterziehen, denn der Film erlebte soeben seinen Netflix-Start.