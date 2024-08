Blake Lively (36) holt die 2000er Jahre zurück auf den roten Teppich. Bei der Filmpremiere von "It Ends With Us" am Dienstagabend (6. August) in New York hat die Schauspielerin in einem bunten Pailletten-Kleid mit asymmetrischem Schnitt aus dem Hause Versace einmal mehr alle Blicke auf sich gezogen.