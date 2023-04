Richard Armitage zieht blank

Die Antwort hat uns im Rahmen unserer Recherche (ja, unser Job ist manchmal wirklich hart – no pun intended) tatsächlich überrascht: Der 51-jährige Brite zeigt sich in der Serie tatsächlich so, wie Gott in schuf, und verzichtete auf eine Penisprothese.

"Meine Einstellung ist: 'Es ist der Körper, es ist der menschliche Körper‘. Seien wir einfach ein bisschen laissez-faire diesbezüglich. Wenn es dir unangenehm ist, dann ist es dein Problem. Lass es dir nicht unangenehm sein", plauderte Armitage über die besagte Szene im Interview mit "Hello".

"Wir haben mit einer erstaunlichen Intimitätskoordinatorin namens Adelaide Waldrop zusammengearbeitet", so der Schauspieler weiter. "Ich denke, die Leute betrachten die Intimitätskoordinatorin als die Polizei am Set, aber sie hatte eine eher lenkende Sichtweise (...). Sie war eine Art Regisseurin, Psychologin und Choreografin. Es wurden Türen geöffnet und Orte, zu denen wir gehen und die wir ohne Hemmungen erkunden konnten, mit allen Beteiligten an diesem Prozess, und mit allen, die sich nicht nur wohl dabei fühlten, sondern auch irgendwie aufgeregt darüber waren, was wir versuchen und tun würden."