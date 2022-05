Neue Folgen immer mittwochs

Wann also geht es mit den Abenteuern von Obi-Wan und seinem ehemaligen besten Freund und Lehrling Anakin Skywalker weiter?

Die neuste Folge erscheint immer mittwochs vormittags. Das bedeutet, Episode 3 ist ab 1. Juni verfügbar. Weiter geht's am 8. Juni mit der Episode 4 und am 15. Juni mit Episode 5. Das Serienfinale flimmert also am 22. Juni über den Streaming-Bildschirm von Disney+.



Wir können es nicht erwarten, zu sehen, was Ewan McGregor als Obi-Wan Kenobi noch erleben wird. Aktuell ist er noch mit dem Schutz von Leia beschäftigt. Wann wohl Anakin auftauchen wird? Dass dieser nicht tot ist, hat Obi-Wan immerhin bereits erfahren – und ihn zutiefst in seinen Grundfesten erschüttert ...



