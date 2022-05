Anknüpfung an "The Mandalorian"?

Kein Geringerer als Jon Watts, Regisseur der aktuellen "Spider-Man: Homecoming"-Trilogie wird diese Serie inszenieren und dadurch an das Ende von Episode 6 anknüpfen. Watts, der zugleich Serienschöpfer ist, siedelt die Geschichte nämlich nach den Ereignissen von "Die Rückkehr der Jedi-Ritter" an, wodurch sich auch Querverbindungen zu "The Mandalorian" ergeben könnten, da die andere Serie ebenfalls zu jener Zeit spielt, in der nach dem Sieg über das Imperium die Ära der Neuen Republik angebrochen ist.

Im Mittelpunkt werden wohl eher jüngere Figuren stehen, weil es im Vorfeld einen Casting-Aufruf für DarstellerInnen im Alter zwischen 11 und 12 gegeben hat.

Jon Watts scheint sich nun vollkommen von der Marvel-Welt abgewandt zu haben, da er seine Beteiligung an dem geplanten neuen "Fantastic Four"-Film wieder abgesagt hat. Statt MCU steht also ab sofort "Star Wars" auf seinem Programm.