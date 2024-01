"Nord bei Nordwest: Die letzte Fährte"

Die Jubiläumsfolge (es ist insgesamt die 23. Episode der gesamten Serie) mit dem Titel "Die letzte Fähre" beginnt ungewöhnlich dramatisch: Polizist Hauke Jakobs wird von einem aus dem Gefängnis geflohenen Mörder Wigald Tomke (Milton Welsh) angeschossen und fällt daraufhin ins Koma! Diese Ausgangssituation nützt die Serie für eine beliebte TV-Trope, nämlich dem liebenswerten "Was wäre, wenn..."-Spiel: Wir tauchen in Haukes (verwirrte) Psyche ein und finden uns in einer Welt wieder, die zwar sehr vertraut, aber doch so ganz anders ist!

Gemeinsam mit Hauke kommen wir bald drauf, dass in dieser Welt alles auf dem Kopf steht, doch außer ihm scheint das niemand zu bemerken: Haukes Freund:innen und Kolleg:innen aus dem Dorf Schwanitz haben ihre Rollen getauscht. So arbeitet Hannah plötzlich als Tierärztin, Töteberg ist Kriminaltechniker anstatt Bestatter oder Jule ist nun als Polizei-Chefin aktiv. Zudem trifft Hauke auf seinen längst verstorbenen Freund Simon Rost wieder.

Was gleich geblieben ist, ist aber Mörder Tomke, der nach wie vor Menschen um die Ecke bringt. In der Realität liegt auch er im Koma. Zwischen den beiden beginnt ein Kampf ums Überleben ...