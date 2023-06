"Wir wollen informierte und letztendlich klare Worte finden", machten Altenberger und Riahi deutlich. Ziel sei nicht zuletzt für die Filmbranche eine "Transformation von der Kultur des Wegschauens zu einer Kultur des Hinschauens".

Einen emotionalen Appell richtete in diesem Zusammenhang auch "Corsage"-Regisseurin Marie Kreutzer in ihrer Dankesrede anstelle der verhinderten Vicky Krieps an die versammelten Kolleginnen und Kollegen. Die Causa Teichtmeister sei zu einer Causa 'Corsage' gemacht worden. Dabei begegne man den Fragen von Missbrauch überall in der Gesellschaft: "Das ist nicht das Problem von 'Corsage', auch nicht der Akademie oder der Filmbranche - das ist unser aller Problem."