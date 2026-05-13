Prime Video hat mit Serienhits wie "Maxton Hall" und "The Summer I Turned Pretty" bereits ein glückliches Händchen für Buchverfilmungen bewiesen. Nur wenige Monate, nachdem "Heated Rivalry" das Streaming-Tor für Eishockey-Romanzen aufgestoßen hat, legt Amazon mit "Off Campus" nach. Am 13. Mai startet die Adaption der erfolgreichen Buchreihe von Elle Kennedy (44) um das Eishockey-Team der Briar University bei Prime Video. Fans der genannten Serien könnten hier den idealen Stoff finden, um etwaige Wartezeiten auf neue Staffeln zu überbrücken.

Darum geht es in "Off Campus" Garrett Graham (Belmont Cameli, 28), der Star-Eishockeyspieler der Briar University, hat ein Problem: Er droht, in einem Kurs durchzufallen und braucht dringend Nachhilfe. Die erhofft er sich von Hannah Wells (Ella Bright, 19). Im Gegenzug spielt er den Freund der Studentin, um sie für ihren Schwarm Justin interessanter zu machen. Eine klare Abmachung, die so lange funktioniert, bis echte Gefühle ins Spiel kommen... Was auf den ersten Blick vielleicht nach einer generischen Liebesgeschichte mit zahlreichen Klischees klingt, trumpft mit überraschend viel Tiefgang auf. Das gelang vor rund zehn Jahren bereits der Buchvorlage, die 2016 in Deutschland unter dem Titel "The Deal - Reine Verhandlungssache" erschien. Für die achtteilige Serie wurde die Handlung authentisch in die heutige Zeit hineinerzählt. Darüber hinaus nimmt sich die Verfilmung einige Freiheiten gegenüber der Vorlage, was ihr jedoch gut bekommt.

Unterschiede zur Buchvorlage Anders als im Buch ist Hannahs Schwarm Justin in der Verfilmung kein Footballspieler, sondern Musiker. Eine Änderung, die sich stimmig anfühlt, da Hannah selbst Musik studiert und mit einem selbst geschriebenen Song um ein Stipendium kämpft. Der Roman geht außerdem schon ab dem ersten Kapitel offen mit Hannahs traumatischer Vergangenheit um, während die Serie diese zunächst lediglich mit Rückblicken andeutet. Im späteren Verlauf bekommt diese - wie auch schon im Buch - die nötige Aufmerksamkeit und wird ein tragendes Element der Handlung. Dennoch findet die Serie einen differenzierten Umgang mit dem sensiblen Thema.

Vom Cottage an die Briar University? Wer gerade im Cottage sitzt und sehnsüchtig auf die zweite Staffel von "Heated Rivalry" wartet, könnte mit "Off Campus" schmackhaftes neues Serienfutter finden. Zwar geht es hier von der schillernden Profiliga an ein College, doch Eishockey als Sport spielt bei "Off Campus" neben der Romanze eine präsentere Rolle als in "Heated Rivalry". Auch heiße Szenen kommen nicht zu kurz, sind aber viel dosierter als bei den Eishockey-Rivalen. Auch Fans von "Maxton Hall" können bei "Off Campus" auf ihre Kosten kommen. Wie Ruby stammt auch Hannah aus einfachen Verhältnissen und ist auf Stipendien angewiesen. Garrett hat es hingegen - ähnlich wie James - nie an Geld gemangelt. Dafür belastet ihn die schwierige Beziehung zu seinem Vater, der als Eishockey-Legende verehrt wird. Entsprechend hoch sind auch die Erwartungen, die auf dem Nachwuchstalent lasten. Als Young-Adult-Serie spricht "Off Campus" vor allem ein junges Publikum an, verliert sich dabei aber nie in künstlichem Drama. Stattdessen liegt der Fokus neben Liebe und Beziehung stark auf Selbstfindung und Freundschaft. Hannah, Garrett und ihre Mitstudierenden kämpfen mit typischen Herausforderungen des Erwachsenwerdens, was sich weder überzogen noch unreif anfühlt, sondern authentisch und nachvollziehbar. Im Zentrum steht die spannende Liebesgeschichte zwischen Hannah und Garrett, die in einem liebevoll gestalteten College-Setting erzählt wird.

Zweite Staffel bereits bestätigt Elle Kennedys Buchreihe umfasst insgesamt vier Bände, die jeweils ein anderes Pärchen in den Mittelpunkt stellen - stets mit einem Eishockeyspieler der Briar U Hawks. Noch vor dem Serienstart hat Amazon bereits die zweite Staffel angekündigt, in der es voraussichtlich um das Liebesglück von John Logan geht - sofern sich die Serie an die Chronologie der Bücher hält. Immerhin wird in der ersten Staffel bereits ein anderes Pärchen aus den Folgebänden angedeutet. Kennedy hat um die Briar University ein ganzes Universum erschaffen, das noch zwei weitere Buchreihen umfasst. Sollte die Serie ein Erfolg werden, ist also Stoff für einige Staffeln vorhanden.