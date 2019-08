"On My Block": Dritte Staffel der unscheinbaren Erfolgsserie gesichert

"On My Block" kommt bei Popularität und Bekanntheitsgrad nicht an Netflix-Serien wie " Stranger Things", "Tote Mädchen lügen nicht" oder " Orange is the New Black" heran. Trotzdem gilt die Serie als voller Erfolg für den Streaming-Giganten. Abgesehen von den durchwegs guten Kritiken, war "On My Block" laut Netflix im Jahr 2018 beim Binge-Watching die Nummer eins vor allen anderen Serien. Die Jugendserie ist außerdem ein Prestigeprojekt in Sachen Diversität, weil sämtliche Hauptdarsteller US-Minderheiten angehören. Vor der dritten Staffel hatten die Hauptdarsteller – durchaus üblich für Serien-Darsteller in den USA – gemeinsam ähnlich hohe Gagen gefordert, wie die Darsteller in vergleichbaren Serien wie "Tote Mädchen lügen nicht".

Nun haben sich die vier Hauptdarsteller Sierra Capri (Monse), Jason Genao ( Ruby), Brett Gray (Jamal) und Diego Tinoco (Cesar) sowie Jessica Marie Garcia (Jasmine), die seit der zweiten Staffel auch als Hauptfigur gelten kann, auf einen Deal geeinigt, berichtet der Hollywood Reporter. Das von vielen Fans befürchtete Aus für die Serie kommt also nicht. Wahrscheinlich war diese Furcht auch unbegründet, denn Netflix scheint zu wissen, dass es mit "On My Block" ein unterschätztes Serien-Juwel besitzt. Die Produktion der dritten Staffel hat bereits begonnen.