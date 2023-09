Wenn die Manga-Pirat:innen in der neuen Netflix-Serie "One Piece" endlich als Personen aus Fleisch und Blut in See stechen, dürfen wir uns auf viele spektakuläre Schauplätze gefasst machen.

Die Abenteuer von Monkey D. Ruffy (Iñaki Godoy) und der sogenannten Strohhutbande führen sie zum Beispiel an Orte wie Windmühlendorf, Shellstown und Syrop. Doch wo wurden die tollen Bilder eigentlich eingefangen – oder ist womöglich ein Großteil davon im Studio vor Green-Screen entstanden?

Wir haben uns für euch schlau gemacht und verraten nun, wo Netflix die Drehorte gefunden hat.