Es ist soweit. Die Netflix-Serie zu "One Piece" steht kurz vor der Veröffentlichung. Die aus den Mangas von Eiichiro Odas entsprungenen Held:innen sorgen weltweit für Begeisterung und haben sich auch als Anime in der Popkultur etabliert. Auch nach über tausend Episoden ist noch kein Ende der Anime-Serie in Sicht, weshalb es immer wieder neue Abenteuer gibt, in denen sich Luffy und co. wiederfinden.

Netflix präsentiert nun die erste Realverfilmung der Strohhut-Bande und wer sich die ersten Trailer angeschaut hat, merkt, dass die neue Serie sich erheblich vom Original unterscheidet.

Wieso schaut die “One Piece”-Netflix-Serie anders aus als der Anime?