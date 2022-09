"One Piece Film: Red": Kinostart in Österreich steht fest

"One Piece" ist einer der erfolgreichsten Animeserien aller Zeiten. Die erste Episode wurde bereits 1999 veröffentlicht, und auch nach 20 Staffeln ist noch kein Ende in Sicht. "One Piece" ist mit 21 Milliarden Dollar Umsatz zudem einer der erfolgreichsten Medienfranchises aller Zeiten. Neben Mangas, Serien und Spielfiguren hat das Werk aus der Feder von Eiichirō Oda auch auf der Leinwand bereits für Furore gesorgt. Der neuste Film "One Piece Film: Red" erschien am 6. August 2022 in Japan – und kommt nun auch in unsere Kinos!

"One Piece Film: Red" beginnt mit einem Konzert von der sich bedeckt haltenden Sängerin Uta. Piraten, Marine und Strohhüte versammeln sich, um die wahre Identität der Sängerin herauszufinden. Es tellt sich heraus, dass Uta die Tochter von Shank, dem Anführer der rothaarigen Piraten ist. Shank ist seit 2019 nicht mehr im Anime zu sehen gewesen und feiert nun sein Comeback. Der Film taucht tiefer in die Psyche des Piratenchefs ein und fokussiert sich auf seine Beziehung mit seiner Tochter.