Unter dem Titel " One Piece: Die Schlacht von Alabasta" geht die Live-Action-Serie 2027 in die nächste Runde. In der dritten Staffel zieht für Monkey D. Ruffy und seine Strohhutbande ein gewaltiger Sturm auf: Das Wüstenkönigreich Alabasta, die Heimat von Prinzessin Vivi, steht kurz vor einem Krieg. Eine Rebellion droht das Land zu zerreißen – insgeheim gesteuert von Sir Crocodile, einem der skrupellosen Sieben Samurai der Meere, und seinem Untergrund-Syndikat, der Baroque Firma.

Geschichte einer Schlacht

In einer Staffel, die von unzerbrechlichen Banden und unmöglichen Entscheidungen geprägt ist, müssen sich die Strohhüte einem heraufziehenden Bürgerkrieg und einem mächtigen Gegner stellen, um Vivis Königreich zu retten, bevor es im Wüstensand versinkt.

"Die Alabasta-Saga zählt zu den beliebtesten Geschichten im gesamten ONE PIECE-Universum – und für uns persönlich ist sie einer der absoluten Höhepunkte. Es ist uns daher eine riesige Ehre, dieses Kapitel nun zum Leben zu erwecken.", erklären die Co-Showrunner Joe Tracz und Ian Stokes in einer Presseaussenung. "Staffel 3 knüpft an alles an, was wir bisher aufgebaut haben, um die Geschichte einer Schlacht zu erzählen, die gleichermaßen episch wie emotional, spektakulär und voller Überraschungen ist. Wir können es kaum erwarten, gemeinsam mit den Fans nach Alabasta aufzubrechen, wo alles auf dem Spiel steht ... und wo es riesige Enten gibt."