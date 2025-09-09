"Only Murders in the Building"-Staffel 5: Wie viele Folgen, wann Finale?
In der fünften Staffel von "Only Murders in the Building" decken Charles (Steve Martin), Oliver (Martin Short) und Mabel (Selena Gomez) eine immer tiefer werdende Kluft auf zwischen der Stadt, wie sie sie zu kennen glaubten, und dem neuen New York, das sich um sie herum entwickelt – ein Ort, wo die alte Garde der Unterwelt um ihren Einfluss kämpft, während neue, noch gefährlichere Akteure auftauchen.
Doch wie sieht der Episodenfahrplan auf Disney+ aus?
Wie viele Folgen hat "Only Murders in the Building"-Staffel 5?
Die geniale Krimi-Serie wird insgesamt 10 Episoden umfassen.
Wann werden die Folgen ausgestrahlt und wann ist das Finale?
Doch wann können wir die Serie überhaupt sehen? Die fünfte Staffel von "Only Murders in the Building" startet am 9. September 2025 gleich mit 3 Episoden exklusiv bei Disney+. Danach geht es im Wochentakt immer dienstags weiter. Somit ergibt sich folgender Serien-Fahrplan:
9. September: Episode 1 (Nail in the Coffin) / Episode 2 (After You) / Episode 3 (Rigor)
16. September: Episode 4
23. September: Episode 5
30. September: Episode 6
7. Oktober : Episode 7
14. Oktober : Episode 8
21. Oktober : Episode 9
28. Oktober : Episode 10 (Finale)