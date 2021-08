Open-Air-Filmreihe KZ-Gedenkstätte Mauthausen: Kinder der Shoah

Vier Filme

An jedem der vier Tage wird ein anderer Film, der sich diesem Thema widmet, gezeigt. Zum Auftakt am 18. August steht "Auf Wiedersehen, Kinder" auf dem Programm. Der Streifen beruht auf den Kindheitserinnerungen des Regisseurs Louis Malle und erzählt die Geschichte eines jüdischen Buben, der in einem katholischen Internat vor den Nazis versteckt wird.

Am 19. August folgt "Annas Krieg". Der Film beleuchtet die Geschichte eines sechsjährigen Mädchens, das ein Massaker überlebt und auf sich allein gestellt weiterleben muss.

Tags darauf rollt "Sarahs Schlüssel" die Lebensgeschichte der Protagonistin und ihrer Familie nach der Deportation aus Paris 1942 auf.

Zum Abschluss steht am 21. August "Die Kinder von Windermere" auf dem Spielplan. Der Streifen widmet sich einer Gruppe Kinder, die Vernichtungs- bzw. Konzentrationslager überlebt haben und nun Hilfe zur Verarbeitung ihrer traumatischen Erlebnisse auf einem englischen Landsitz bekommen sollen.