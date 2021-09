Täuschungs-Manöver

Ruse de Guerre ist ein Begriff aus der strategischen Kriegsführung und bedeutet, dass man mittels kreativer und unorthodoxer Methoden einen Schlag gegen seinen Gegner vorbereitet. In diesem Fall wird der Gegenspieler dann wohl in Gestalt von Hugh Grant auftreten, denn der verkörpert in "Operation Fortune" einen skrupellosen Milliardär, der sich sein Vermögen durch den Verkauf einer besonders tödlichen neuen Waffen-Technologie aufbessern will.

Dagegen hat Super-Agent Orson Fortune (Jason Statham) allerdings etwas einzuwenden und stellt ein Team mit den weltbesten KollegInnen – darunter Aubrey Plaza, Cary Elwes und Bugzy Malone – zusammen. Außerdem heuert er zur Welt-Rettung auch noch Hollywoods größten Film-Star Danny Francesco (Josh Hartnett) an, was auf ein groß angelegtes Täuschungs-Manöver im Stil von "Mission: Impossible" hindeutet.