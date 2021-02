Wahre Begebenheit

Die Geschichte basiert auf dem Buch "Ministry of Ungentlemanly Warfare: How Churchill’s Secret Warriors Set Europe Ablaze and Gave Birth to Modern Black Ops“ von Damien Lewis. Paramount stach 2015 bei einer Auktion um die Rechte für das Buch die anderen Studios aus und arbeitet nun mit Jerry Bruckheimer und Chad Oman an der Umsetzung.

Die Geschichte einer Gruppe zum Tode geweihter Soldaten, die an hochriskanten Missionen arbeiten, passt perfekt ins Guy-Ritchie-Universum. Dabei sind die Parallelen zu Quentin Tarantinos "Inglourious Basterds“ natürlich offensichtlich, aber im Gegensatz zum US-Regisseur setzt Ritchie weniger auf pointierte Dialoge, sondern begeistert sein Publikum durch einen rasanten Erzählrhythmus.