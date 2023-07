"Oppenheimer": Habt ihr diesen Filmfehler entdeckt?

Falsche Flagge

Das Biopic spielt in mehreren Zeitebenen und man weiß nicht immer genau in welchem Jahr man sich befindet. Der wichtigste Handlungsstrang spielt in den letzten Jahren des Zweiten Weltkriegs rund um 1945. In einer Szene marschiert Oppenheimer vor ein euphorisches Publikum und spricht über den Erfolg seiner Erfindung. Die Menschen wedeln mit US-Flaggen, doch wenn man genauer hinsieht, sind auf den Fahnen 50 Sterne zu sehen. Bis zum Jahr 1959 waren jedoch nur 48 Sterne auf der Flagge der USA, weil Alaska und Hawaii noch nicht Teil des Landes waren.

Einige User:innen versuchten zu argumentieren, dass es sich in dieser Szene nur um eine Erinnerung von Oppenheimer handle und er deshalb ein Bild aus der Zukunft, in der es 50 Sterne gibt, in die Vergangenheit projiziere. So interessant das auch klingen mag, hält diese Theorie nicht stand, da es andere Szenen gibt, in denen die Flagge nur 48 Sterne hat. Es wird dem Requisiten-Department tatsächlich ein Fehler unterlaufen sein, wobei dieser für uns auf keinen Fall den Genuss des Filmes schmälert!