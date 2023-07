"Oppenheimer": Das Leben des "Vaters der Atombombe"

Das Manhattan Projekt und die erste Atombombe

Albert Einsteins Beteiligung am Manhattan-Projekt

Albert Einstein war zwar nicht an dem geheimen Projekt beteiligt, doch der deutsche Wissenschaftler machte US-Präsident Franklin D. Roosevelt 1939 mit einem Brief darauf aufmerksam, dass Nazi-Wissenschaftler:innen bei der Spaltung des Atoms und der Nutzung dieser Energie nennenswerte Fortschritte machen würden. Ein Einsatz dieser Energie im Zweiten Weltkrieg wäre natürlich denkbar, deshalb galt es nun den Nazis zuvorzukommen. Somit war Albert Einstein zwar nicht am Bau der Atombombe beteiligt, hat diesen aber ausgelöst.

Das Manhattan-Projekt

Das 1941 ins Leben gerufene Manhattan-Projekt war der Codename für das Geheimprojekt der Vereinigten Staaten zum Bau einer Atombombe, bei dem J. Robert Oppenheimer als führender Wissenschaftler tätig war. Zunächst waren die zuständigen Wissenschaftler:innen auf die verschiedenen Teilgebiete und entsprechenden Universitäten im Land aufgeteilt, bis sie schließlich zum eigens für das Projekt errichtete Gelände in Los Altamos, New Mexico umzogen. Dort war man weit abgelegen von jeglicher Zivilisation, was zwei Vorteile barg: Zum einen bestand somit wenig Risiko für Spionage. Zum anderen verringerte es die Gefahr eines nuklearen Unfalls in einer amerikanischen Großstadt.

Das Manhattan-Projekt hat in seiner vierjährigen Laufzeit von 1941 bis August 1945 zwei Milliarden US-Dollar gekostet, was heutzutage eine Kaufkraft von 25,8 Milliarden US-Dollar aufweisen würde. An dem Geheimprojekt waren circa 150.000 Wissenschaftler:innen, Techniker:innen und Arbeiter:innen in Los Alomos und Universitäten wie MIT beteiligt.