Besondere Bedeutung kommt im heurigen Superwahljahr der Information zu. ORF III-Infochefin Lou Lorenz-Dittlbacher verwies auf 1.000 Infominuten pro Woche, dazu kommen 250 Stunden Programm aus dem Parlament pro Jahr. Sie kündigte an, in der Phase des Intensivwahlkampfs ein zuletzt 2019 ausgestrahltes Wahlmagazin zu reaktivieren. Darin wird analysiert, diskutiert, aber auch viel erklärt - etwa was beim Abstimmen zu beachten ist, was mit der Stimme passiert oder wie sich der Nationalrat zusammensetzt.

Im Sommer wird auch heuer nicht auf die "Sommernachgespräche" verzichtet, eines der quotenstärkste Formate in der ORF III-Information. Und das noch junge freitägliche Diskussionsformat "Zur Sache" performt zur Zufriedenheit.

Überdurchschnittlich viele Zuseherinnen und Zuseher hat die erste Staffel der Historienreihe "Österreich - Die ganze Geschichte" angezogen. Die zweite Staffel folgt zu Weihnachten. Sie beleuchtet mit zehn Folgen die Geschehnisse von der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert bis hin zum Ende der Monarchie. "Dieses Projekt zahlt sehr gut auf die Marke ORF III, aber auch die Dachmarke ORF ein. Wir sind sehr stolz", sagte Schöber. Auch Zierhut-Kunz sprach von "erstaunlichen Quoten" für das "multimediale Monsterprojekt". "Alle, die es sehen wollten, haben es auch gefunden", meinte sie danach gefragt, ob auf ORF 2 noch mehr Personen mit der Serie in Kontakt gekommen wären.