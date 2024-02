Unter dem deutschen Titel "Wendepunkt - Die Bombe und der Kalte Krieg" (Originaltitel: "Turning Point: The Bomb and the Cold War") bekommen wir bald eine neunteilige Dokuserie von Netflix geboten, die uns erschreckende historische Realitäten vor Augen führt und zeigt, dass die angesprochene Thematik noch immer hochaktuell und bedrohlich ist. Das macht bereits der Trailer deutlich: