ORF Kultursommer 2026: Programm mit Highlights
Das Angebot umfasst rund 80 TV-Übertragungen sowie mehr als 140 Radioproduktionen von über 30 heimischen Festivals.
Der ORF-Kultursommer 2026 bietet ein umfangreiches, multimediales Kulturprogramm von über 500 Stunden, das österreichweit über Fernsehen (ORF 2, ORF III, 3sat), Radio (besonders Ö1) und online zugänglich gemacht wird. Das bedeutet Kulturgenuss so vielseitig wie der Geschmack des Publikums, mit garantiert exklusivem Zugang zu den besten, häufig ausverkauften Festivalhighlights zwischen Neusiedler See und Bodensee!
Die Programm-Highlights zum Kultursommer im Überblick
- Konzerte & Open-Airs: Den Auftakt macht die Eröffnung des Rudolf Buchbinder Saals in Grafenegg (29. Mai), gefolgt von der dortigen Sommernachtsgala. Weitere Höhepunkte sind das Sommernachtskonzert der Wiener Philharmoniker in Schönbrunn, das Prater-Picknick der Wiener Symphoniker, das 60-Jahr-Jubiläum des Bruckner Orchesters Linz am Traunsee sowie die Styriarte-Klangwolke.
- Oper & Bühne: Gezeigt werden große Opernproduktionen wie „La traviata“ (Bregenzer Festspiele), „Carmen“ und „Ariadne auf Naxos“ (Salzburger Festspiele) sowie „Tosca“ (Oper im Steinbruch St. Margarethen). Auch Musicals („Broadway in Baden“) und ein Opern-Air der Wiener Staatsoper stehen auf dem Spielplan.
- Großereignisse & Kleinkunst: Zum Programm gehören außerdem das Wiener Donauinselfest, das Brass-Festival „Woodstock der Blasmusik“ sowie der 50. Ingeborg-Bachmann-Preis aus Klagenfurt, der im Zeichen des 100. Geburtstags der Schriftstellerin steht. Ergänzt wird das Angebot durch Kleinkunst (z. B. „Die Tafelrunde“-Open-Airs) und ein Kurzfilm-Special.
TV-Termine der Konzerte nach Datum geordnet
Mai
- 29. Mai, 20:15 Uhr | ORF III
- Event: „Der neue Rudolf Buchbinder Saal – Das Eröffnungskonzert“ (live-zeitversetzt aus Grafenegg)
- 31. Mai, 20:00 Uhr | ORF III
- Zusatzinfo: „Kulissengespräch mit Tugan Sokhiev“ (Einstimmung mit Barbara Rett)
- 31. Mai, 20:15 Uhr | ORF III
- Event: „Philharmonisches Konzert mit Martha Argerich und Tugan Sokhiev“ aus dem Wiener Musikverein
Juni
- 07. Juni, 18:25 Uhr | ORF 2
- Event: Dokumentation „20 Jahre Grafenegg Festival – eine Bühne für Weltstars“ (Reihe: Österreich-Bild)
- 07. Juni, 20:15 Uhr | ORF III
- Event: „Weltstars feiern Verdi: Netrebko & Tézier in Busseto“
- 12. Juni, 21:20 Uhr | ORF 2
- Event: „Sommernachtsgala Grafenegg“ (live-zeitversetzt)
- 19. Juni, 21:20 Uhr | ORF 2
- Event: „Sommernachtskonzert“ der Wiener Philharmoniker (live-zeitversetzt aus dem Schlosspark Schönbrunn)
- 20. Juni, 20:15 Uhr | 3sat
- Event: „Sommernachtskonzert“ der Wiener Philharmoniker (Wiederholung)
- 20. Juni, 21:55 Uhr | 3sat
- Event: „Sommernachtsgala Grafenegg“ (Wiederholung)
- 21. Juni, 20:15 Uhr | ORF III
- Event: „Aus Verona: Ein Fest für Pavarotti“
- 28. Juni, 20:00 Uhr | ORF III
- Zusatzinfo: „Kulissengespräch mit Lorenzo Viotti“ vorab
- 28. Juni, 20:15 Uhr | ORF III
- Event: Das zehnte „Abonnementkonzert der Wiener Philharmoniker“ (TV-Ausstrahlung)
Juli
- 02. Juli, 20:15 Uhr | ORF 2
- Event: „Wiener Prater-Picknick – ein musikalischer Ferien-Auftakt mit den Wiener Symphonikern“ (live-zeitversetzt)
- 12. Juli, 20:15 Uhr | ORF III
- Event: „Klassikstars am Traunsee“ (Musi-Gala des Bruckner Orchesters Linz, live-zeitversetzt)
- 17. Juli, 21:00 Uhr | ORF III
- Event: „Von der Styriarte: Mahlers Zweite“ (im Rahmen der „ORF Steiermark Klangwolke“)
- 18. Juli, 21:55 Uhr | 3sat
- Event: „Concert de Paris“ (Das aktuelle Pariser Konzertereignis des Jahres 2026)
- 19. Juli, 20:15 Uhr | ORF III
- Event: „Klassik am Eiffelturm“ (Das „Concert de Paris“ aus dem Jahr 2025)
- 26. Juli, 20:15 Uhr | ORF III
- Event: „Jonas Kaufmann: Lieder im Park“ aus dem Theater im Park beim Schloss Belvedere
August
- 02. August, 21:00 Uhr | ORF III
- Event: „Das Akropolis-Open-Air mit Lukas Sternath“ (Beethovens 5. Klavierkonzert, Reihe: europiano)
- 08. August, 21:50 Uhr | 3sat
- Event: „Klassikstars am Traunsee“ (Wiederholung des Gmundner Konzerts)
- 09. August, 09:05 Uhr | ORF 2
- Event: Dokumentation „20 Jahre Grafenegg Festival – eine Bühne für Weltstars“ (Wiederholung)
- 14. August, 22:30 Uhr | ORF 2
- Event: „20 Jahre Grafenegg – Das Festkonzert“ (live-zeitversetzt)
- 15. August, 22:30 Uhr | 3sat
- Event: „Klassik am Eiffelturm“ (Wiederholung des „Concert de Paris“ aus 2025)
- 23. August, 20:15 Uhr | ORF III
- Event: „Stars in Gars: Unterreiner & Friends“ (Open Air aus der Oper Burg Gars)
- 29. August, 10:30 Uhr | 3sat
- Event: „Sommernachtskonzert“ der Wiener Philharmoniker (weitere Wiederholung)
- 29. August, 21:00 Uhr | ORF III
- Event: „Purkersdorf Open Air“ (live-zeitversetzt mit Boris Bukowski & Friends)
- 30. August, 09:05 Uhr | ORF 2
- Event: Dokumentation „My favourite Melodies – Lang Lang“
- 30. August, 10:00 Uhr | ORF 2
- Event: „Französische Impressionen mit Lang Lang“ (Höhepunkte von den Salzburger Festspielen)
- 30. August, 20:15 Uhr | ORF III
- Event: „Juan Diego Flórez – 30 Jahre in Pesaro“ (Galakonzert)
September
- 06. September, 10:35 Uhr | 3sat
- Event: „Von der Styriarte: Mahlers Zweite“ (Wiederholung)
- 06. September, 19:40 Uhr | ORF III
- Zusatzinfo: „Kultur Heute Spezial“ mit Hintergrundberichten vorab
- 06. September, 20:15 Uhr | ORF III
- Event: Opern Air der Wiener Staatsoper (live-zeitversetzt aus dem Wiener Burggarten)
- 13. September (Vormittag/Matinee) | ORF III
- Event: Abschlusskonzert der Obertöne Kammermusiktage in Tirol aus dem Jahr 2025 (Reihe: Erlebnis Bühne Matinee)
- 13. September, 20:15 Uhr | ORF III
- Event: „Asmik Grigorian vom Wolkenturm“ (Konzertabend aus Grafenegg)
TV-Termine der Opern- und Theaterevents nach Datum geordnet
Juni
- 04. Juni, 21:20 Uhr | ORF 2
- Event: Georges Bizet: „Les Pêcheurs de perles – Die Perlenfischer“ (Neuinszenierung aus der Wiener Staatsoper)
Juli
- 15. Juli, 19:40 Uhr | ORF III
- Zusatzinfo: „Kultur Heute Spezial“ (Hintergrundberichte kurz vor der Opernübertragung aus St. Margarethen)
- 15. Juli, 21:05 Uhr | ORF III
- Event: Giacomo Puccini: „Tosca“ (live-zeitversetzt aus der Oper im Steinbruch St. Margarethen)
- 16. Juli, 19:40 Uhr | ORF III
- Zusatzinfo: „Kultur Heute Spezial“ (Berichte aus Mörbisch zu „Ein Käfig voller Narren“)
- 20. Juli, 19:40 Uhr | ORF III
- Magazin: „Kultur Heute Spezial“ (Schwerpunkt zum Festspiel-Auftakt von „Jedermann“ in Salzburg)
- 20. Juli, 22:30 Uhr | ORF 2
- Magazin: „kulturMONTAG“-Schwerpunktausgabe (Berichte über die Bregenzer Festspiele)
- 22. Juli, 19:40 Uhr | ORF III
- Magazin: „Kultur Heute Spezial“ (Thema: Kulturfestival am Bodensee / Bregenz)
- 24. Juli, 18:30 Uhr | ORF 2
- Magazin: „Bregenzer Festspielmagazin“
- 24. Juli, 21:20 Uhr | ORF 2
- Event: Giuseppe Verdi: „La traviata“ (Festivalpremiere live von der Seebühne Bregenz)
- 26. Juli, 09:05 Uhr | ORF 2
- Dokumentation: „Blick hinter die Kulissen: Tosca & Ein Käfig voller Narren“ (ORF Burgenland)
- 26. Juli, 11:00 Uhr | ORF III
- Magazin: „Bregenzer Festspielmagazin“ (Wiederholung)
- 27. Juli, 22:30 Uhr | ORF 2
- Magazin: „kulturMONTAG Spezial“ aus Salzburg (Monothematische Sendung)
- 31. Juli, 18:30 Uhr | ORF 2
- Magazin: „JedermannJedefrau – Das Salzburger Festspielmagazin“ (Ausgabe 1)
August
- 02. August, 09:05 Uhr | ORF 2
- Dokumentation: „Carmen – Geburt eines Mythos“
- 02. August, 11:00 Uhr | ORF III
- Magazin: „JedermannJedefrau – Das Salzburger Festspielmagazin“ (Wiederholung Ausgabe 1)
- 02. August, 18:25 Uhr | ORF 2
- Dokumentation: „La traviata am See – Verdi zum 80. Geburtstag der Bregenzer Festspiele“
- 02. August, 22:15 Uhr | ORF III
- Event: Leoš Janáček: „Die Ausflüge des Herrn Brouček“ (Festspielhausproduktion aus Bregenz)
- 07. August, 18:30 Uhr | ORF 2
- Magazin: „JedermannJedefrau – Das Salzburger Festspielmagazin“ (Ausgabe 2)
- 08. August, 20:15 Uhr | ORF 2
- Event: Georges Bizet: „Carmen“ (live-zeitversetzt von den Salzburger Festspielen)
- 09. August, 09:25 Uhr | ORF III
- Dokumentation: „La traviata am See...“ (Wiederholung)
- 09. August, 10:45 Uhr | 3sat
- Event: Giacomo Puccini: „Tosca“ (Wiederholung aus St. Margarethen)
- 09. August, 11:00 Uhr | ORF III
- Magazin: „JedermannJedefrau – Das Salzburger Festspielmagazin“ (Wiederholung Ausgabe 2)
- 14. August, 18:30 Uhr | ORF 2
- Magazin: „JedermannJedefrau – Das Salzburger Festspielmagazin“ (Ausgabe 3)
- 15. August, 20:15 Uhr | 3sat
- Event: Richard Strauss: „Ariadne auf Naxos“ (Neuproduktion von den Salzburger Festspielen)
- 16. August, 09:05 Uhr | ORF 2
- Dokumentation: „Hans Werner Henze – Komponist, Kommunist & Dandy“ (Zum 100. Geburtstag)
- 16. August, 11:00 Uhr | ORF III
- Magazin: „JedermannJedefrau – Das Salzburger Festspielmagazin“ (Wiederholung Ausgabe 3)
- 16. August, 20:15 Uhr | ORF III
- Event: „Broadway in Baden“ (Open-Air-Musicalgala live-zeitversetzt vom Stadttheater Baden)
- 21. August, 18:30 Uhr | ORF 2
- Magazin: „JedermannJedefrau – Das Salzburger Festspielmagazin“ (Ausgabe 4)
- 23. August, 09:05 Uhr | ORF 2
- Dokumentation: Filmporträt „Richard Strauss – Skizze eines Lebens“
- 23. August, 11:00 Uhr | ORF III
- Magazin: „JedermannJedefrau – Das Salzburger Festspielmagazin“ (Wiederholung Ausgabe 4)
- 24. August, 22:30 Uhr | ORF 2
- Event: Richard Strauss: „Ariadne auf Naxos“ (Ausstrahlung der Salzburger Produktion auf ORF 2)
- 27. August, 11:45 Uhr | 3sat
- Dokumentation: „La traviata am See...“ (Wiederholung)
- 29. August, 15:30 Uhr | 3sat
- Dokumentation: „La traviata am See...“ (Weitere Wiederholung)
- 29. August, 20:15 Uhr | 3sat
- Event: Giuseppe Verdi: „La traviata“ (Wiederholung der Bregenzer Seebühnenproduktion)
TV-Termine der Kabarett- und Bühnenevents nach Datum geordnet
Juni
- 15. Juni, 22:30 Uhr | ORF 2
- Magazin: „kulturMONTAG“ (Einstimmung auf den 16. Österreichischen Filmpreis und die Nominierungen)
- 19. Juni, 19:40 Uhr | ORF III
- Magazin: „Kultur Heute Spezial“ (Berichterstattung über die Filmpreis-Gala aus den hq7 studios)
- 19. Juni, 23:30 Uhr | ORF 1
- Sondersendung: „Heim-Kino – Neues vom österreichischen Film“ (Höhepunkte der Gala und Interviews mit den Preisträger:innen)
- 29. Juni, 20:15 Uhr | ORF III
- Event: „Die Tafelrunde‘-Open-Air“ (Aus der Wachauarena Melk mit Gerald Fleischhacker & Gästen)
Juli
- 02. Juli, 20:15 Uhr | ORF III
- Event/Zuschnitt: „Kabarettstars vom Donauinselfest – Die besten Momente“, danach mehrere Ausgaben „Best of Donauinsel“ (u. a. mit Melissa Naschenweng, Nockis)
- 03. Juli (tagsüber) | ORF III
- Magazin: „Best of Donauinsel“-Sendungen zur Einstimmung
- 03. Juli, 19:40 Uhr | ORF III
- Magazin: „Kultur Heute Spezial“ (Backstage-Berichte und Interviews vom Donauinselfest)
- 03. Juli (Abend) | ORF III
- Event: Donauinselfest (Abendliche Live-zeitversetzte Konzerte von u. a. Katrina and the Waves, Gert Steinbäcker, Nico Santos)
- Event: Woodstock der Blasmusik (Live-zeitversetzte Highlights von Sašo Avsenik, Original Woodstock Musikanten u. a.)
- 04. Juli (tagsüber & abends) | ORF III
- Event: Fortsetzung der Berichterstattung und Live-zeitversetzten Übertragungen vom Donauinselfest und Woodstock der Blasmusik
- 05. Juli, 10:00 Uhr | ORF III
- Event: „Ökumenischer Gottesdienst vom Woodstock der Blasmusik“ (Live)
- 05. Juli (tagsüber & abends) | ORF III
- Event: Fortsetzung Donauinselfest sowie die Höhepunkte des Gesamtspiels 2026 vom Woodstock der Blasmusik (u. a. Da Blechhauf'n, RIAN)
- 06. Juli, 20:15 Uhr | ORF III
- Event/Zuschnitt: „Kabaretthighlights vom Donauinselfest“ aus dem ORF-III-Kulturzelt (u. a. mit Robert Palfrader, Verena Scheitz)
- 20. Juli, 20:15 Uhr | ORF III
- Event: „Andreas Vitásek & Friends – Die Eröffnungsgala aus Güssing 2026“ (Festliche Eröffnung des Kultur Sommer Güssing)
August
- 03. August, 20:15 Uhr | ORF III
- Event: „Die Tafelrunde‘-Open-Air“ (Von der Burg Güssing mit Gerald Fleischhacker & Gästen)
- 15. August (Mariä Himmelfahrt), ganztags | ORF III
- Schwerpunkt: „Day of Rock“ (Legendäre Konzerte und Auftritte der Rock- und Popgeschichte)