"Orion und das Dunkel": Ende des Netflix-Animationsfilms erklärt

Durch das Verschwinden von Dunkel bleibt die Erde für immer hell, wodurch es unerträglich heiß wird und die Menschen auch nicht mehr schlafen können. Jeder sehnt sich nach Dunkels Rückkehr . Hypatia hilft Orion durch eine Traumreise Dunkel zurückzuholen und am Ende ihrer Mission taucht Tycho auf, der Hypatia wiederum zurück in ihre Zeit bringt.

Am Ende sehen wir, dass auch Hypatia ihrem Sohn eine Gute-Nacht-Geschichte über Dunkel erzählt. Tycho ist ihr Sohn, der sich ein völlig anderes Ende für die Geschichte ausgedacht hat als sie oder ihr Vater Orion. In der letzten Szene blickt ein gealterter Orion mit seiner Frau hoch in den Sternenhimmel. Durch einen Schwenk nach unten sehen wir, wie der elfjährige Orion und seine Klassenkollegin Sally gemeinsam im Planetarium sitzen und ebenfalls die Sterne beobachten.