Studie: Animationsfilme sind viel zu unsensibel gegenüber Schmerz

Verzerrte Darstellung von Schmerz

In den untersuchten Filmen sehen Kinder demnach fast neun Vorfälle in der Stunde, bei denen Gewalt oder Schmerz im Spiel ist. Oft entwickeln die Charaktere in diesen Filmen keinerlei oder viel zu wenig Empathie gegenüber Gewalt und gehen mit Verletzungen von anderen Menschen viel zu unsensibel um.

Männliche Charaktere erfahren in diesen Filmen zudem wesentlich mehr Schmerz als weibliche Charaktere. In den meisten Fällen (rund 80 Prozent) wird der Schmerz durch Gewalt oder eine schwere Verletzung ausgelöst. Nur in 20 Prozent der Fälle handelt es sich um alltägliche Schmerzempfindungen wie etwa durch Stolpern oder leichte Schürfwunden.