Die Nominierten der 98. Academy Awards haben sich am 10. Februar 2026 im Beverly Hilton Hotel zum traditionellen Nominees Luncheon versammelt - jenem besonderen Tag in der Awards Season, an dem alle noch Gewinner sind. Keine Agenten, keine Entouragen, keine Strategiegespräche: Nur Künstler und Kollegen, die sich einen Nachmittag lang auf Augenhöhe begegnen, wie "Variety" berichtet. Academy-Präsidentin Lynette Howell Taylor, die im Juli 2025 die Nachfolge von Janet Yang angetreten hatte, begrüßte die Anwesenden und betonte, dass in diesem Jahr erstmals auch Casting Directoren unter den Geehrten seien - eine Bemerkung, die im Saal hörbar Anklang fand.

"Sinners" schreibt Oscar-Geschichte Die diesjährigen Nominierungen werden von Warner Bros. dominiert. Ryan Cooglers Vampir-Epos "Sinners" führt das Feld mit sagenhaften 16 Nominierungen an - ein historischer Rekord in der Geschichte der Academy Awards, wie "People" berichtet. Dicht dahinter folgt Paul Thomas Andersons Action-Drama "One Battle After Another" mit 13 Nominierungen. Beide Filme konkurrieren in der Kategorie Bester Film mit "Bugonia", "F1", "Frankenstein", "Hamnet", "Marty Supreme", "The Secret Agent", "Sentimental Value" und "Train Dreams". Den lautesten Applaus des Nachmittags heimste laut dem Branchenmagazin unverkennbar Ryan Coogler ein, als sein Name für bester Film, Regie und Originaldrehbuch verlesen wurde. Dicht dahinter in Sachen Beifallsstürme: Benicio Del Toro, der für seine Nebenrolle in "One Battle After Another" nominiert ist und beim Betreten des Ballsaals spontanen Applaus auslöste.

Umarmungen, Wiedersehen und ein besonderer Moment Für emotionale Szenen war ebenfalls gesorgt. Kate Hudson, nominiert als beste Hauptdarstellerin für "Song Sung Blue", kehrte 25 Jahre nach ihrer Nominierung für "Almost Famous" zum Oscar-Luncheon zurück. Jessie Buckley, erstmals in der Kategorie beste Hauptdarstellerin für "Hamnet" im Rennen, teilte einen innigen Moment mit Mitstreiterin Rose Byrne ("If I Had Legs, I'd Kick You") - die beiden umarmten sich und tauschten gegenseitig Komplimente über ihre Arbeit aus. Beide gelten als Top-Favoritinnen in ihrer Kategorie. Ethan Hawke, Timothée Chalamet und Sony-Pictures-Classics-Chef Michael Barker sorgten für einen rührenden Augenblick, als beide Schauspieler Barker umarmten und ihm sagten, er sei der Grund, warum sie Karrieren hätten - was diesen sichtlich bewegte. Leonardo DiCaprio erschien in Begleitung seines Vaters und unterhielt sich ausgiebig mit Scott Stuber und Hawke. Chalamet und Emma Stone wiederum vertieften sich an ihrem zugewiesenen Tisch Nummer 3 nahe der Bühne in ein langes Gespräch.

Das traditionelle Gruppenfoto Optischer Höhepunkt war das traditionelle Foto mit allen Nominierten. Leonardo DiCaprio, Timothée Chalamet, Emma Stone, Kate Hudson, Rose Byrne, Michael B. Jordan und viele weitere Stars stellten sich für ein gemeinsames Gruppenfoto zusammen.

Wer fehlte - und ein Tipp für die Oscar-Nacht Nicht alle Nominierten konnten dabei sein. Zweifacher Oscargewinner Ludwig Göransson, als Favorit für die beste Filmmusik zu "Sinners" gehandelt, war nach London zurückgekehrt, um an Christopher Nolans kommendem Epos "The Odyssey" weiterzuarbeiten. Die norwegische Schauspielerin Renate Reinsve, erstmals für den Oscar nominiert, drehte bereits Alexander Paynes neuen Film. Auch Sean Penn - zum sechsten Mal in einer Schauspielkategorie nominiert - blieb dem Lunch fern. Academy-Präsidentin Howell Taylor gab den Nominierten zum Abschluss noch praktische Ratschläge für die große Nacht mit: Die Rede solle herzlich und authentisch sein, nicht länger als 45 Sekunden dauern - und bitte kein Handy, sondern Papier benutzen. Das sehe im Fernsehen einfach besser aus. Die 98. Verleihung der Academy Awards findet am 15. März statt. Moderator der von ABC übertragenen Gala ist Conan O'Brien.