Warum es das legendäre Oscar-Selfie so heute nicht mehr geben würde

Kevin Spacey und Brangelina: Heute undenkbar auf einem Bild

Einige Stars würden es heute sicher nicht mehr auf das Selfie schaffen. So lacht in der Mitte etwa Kevin Spacey (64) in die Kamera. Gut drei Jahre später sollte ihm das Lachen vergehen. Im Zuge der 2016 gestarteten MeToo-Bewegung warfen dem Schauspieler ab Herbst 2017 mehrere Männer sexuelle Belästigung vor. Obwohl der zweifache Oscarpreisträger in allen Fällen freigesprochen wurde, gilt er in Hollywood heute als Persona non grata.

Auf dem Rekordselfie sind zudem Brad Pitt (60) und Angelina Jolie (48) zu sehen - obwohl letztere ihr Gesicht mit ihrer Hand fast völlig bedeckt. Unter dem Namen Brangelina waren die beiden Stars viele Jahre lang das Glamourpaar schlechthin in Hollywood. Sie heirateten wenige Monate nach der Oscarverleihung am 23. August 2014. Doch schon 2016 ließen sich Jolie und Pitt scheiden. Heute würden sie sich höchstens im Beisein ihrer Anwälte im selben Raum aufhalten.