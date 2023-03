Es ist bald wieder so weit: Am 12. März werden erneut die Oscars vergeben. Er zählt zu einem der wichtigsten Preise der Filmwelt und feiert heuer seine 95. Ausgabe. Im Vorfeld der Nominierungen, die am 24. Jänner bekanntgegeben wurden, gab es in Österreich aufgrund des Falles von Florian Teichtmeister eine intensive Debatte rund um die Nominierung von "Corsage", der auf der Shortlist mit 14 weiteren Filmen als AnwärterIn für den Preis vertreten war.

Der österreichische Film erhielt schließlich aber keine Nominierung, doch auch nach der Bekanntgabe der Nominierten wurde heftig über das Auswahlverfahren für die Oscars debattiert. Der Grund dafür war die Nominierung der relativ unbekannten Darstellerin Andrea Riseborough als beste Hauptdarstellerin für ihren Film "To Leslie". Die Oscarverleihung ist für viele Stars zweifelsohne der große Höhepunkt ihrer Karriere, doch wie kommt eine Oscar-Nominierung überhaupt zustande?