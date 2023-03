Oscars 2023: Wolodymyr Selenskyj darf wohl nicht bei der Gala sprechen

Zu einem Auftritt des Politikers und ehemaligen Schauspielers kam es bekanntlich nicht. Und Sean Penn machte seine Oscar-Drohung nicht wahr. Stattdessen "lieh" er Selenskyj einen seiner Goldjungen. Im Fall eines Sieges über Russland solle er ihn zurückgeben ...

Im letzten Jahr hatten andere Preisverleihungen Wolodymyr Selenskyj zugeschaltet. Er sprach etwa bei den Grammys und den Golden Globes. Zuletzt richtete er bei der Berlinale via Satellit Worte an das Publikum. Bei den Filmfestspielen in Berlin lief Sean Penns Selenskyi-Doku "Superpower".