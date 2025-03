Bald trifft sich wieder das Who's Who der Filmbranche im Dolby Theatre in Hollywood. In der Nacht von 2. auf 3. März 2025 wird die 97. Oscarverleihung über die Bühne gehen. Filmenthusiasten können wie gewohnt die Vergabe vor dem Fernseher live mitverfolgen.

Das sind die Termine der Live-Übertragungen In Österreich und Deutschland haben die Fans bei bestehendem Abo zum einen die Möglichkeit, das Angebot vom Streamingdienst Disney+ zu nutzen. Dieser wird am Montag, den 3. März um 01:00 Uhr morgens die Verleihung mit Moderator Conan O'Brien (61) übertragen. Zum anderen werden Joyn und ProSieben umfassend von der berühmten Filmnacht berichten. Der Streamingdienst Joyn berichtet am 2. März bereits ab 22:30 Uhr mit Moderator Steven Gätjen (52) vom roten Teppich. Anschließend zeigt die Plattform auch die Preisvergabe. ProSieben überträgt ab 23:45 Uhr den Oscar-Countdown und die anschließende Verleihung im Free-TV (ab 01:00 Uhr). Die dreigeteilte ORF-Live-Strecke auf ORF 1 und auf ORF ON startet um 0.00 Uhr mit Vorberichten über die Favoriten sowie die Ereignisse am Roten Teppich (0.30 Uhr) vor dem Dolby Theatre in Los Angeles, gefolgt von „OSCARS – Die Nacht 2025 – Die Show“ (1.00 Uhr) mit der glanzvollen Gala und einer Analyse aus dem ORF-Studio bis ca. 4.30 Uhr.

Oscars 2025 würdigen nicht nur Filmschaffende Die Academy Awards wurden, entgegen einiger Forderungen, wegen der Brände in Los Angeles nicht abgesagt. Lediglich die Bekanntgabe der Nominierungen im Januar war verschoben worden. Das verheerende Feuer soll jedoch nicht verschwiegen werden. "Bei der diesjährigen Oscarverleihung wird die Arbeit gewürdigt, die uns als globale Filmgemeinschaft verbindet, und es werden diejenigen anerkannt, die so tapfer gegen die Waldbrände gekämpft haben", erklärten Academy-CEO Bill Kramer und Academy-Präsidentin Janet Yang in einem Schreiben an die Mitglieder, das vom Branchenmagazin "The Hollywood Reporter" veröffentlicht wurde. Man werde "Los Angeles als die Stadt der Träume würdigen und seine Schönheit und Widerstandsfähigkeit sowie seine Rolle als Leuchtturm für Filmemacher und kreative Visionäre seit über einem Jahrhundert" präsentieren. Mohammad Rasoulof (52) geht mit "Die Saat des heiligen Feigenbaums" in der Oscar-Kategorie "Bester internationaler Spielfilm" für Deutschland ins Rennen. Die Listen der nominierten Künstlerinnen, Künstler, Köpfe hinter den Kulissen und Beiträge sind auf der Oscars-Webseite einsehbar.