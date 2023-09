Viel Programm vom 4. bis 6. November

Los geht es am 4. November um 20:15 Uhr mit "Pfarrer Braun: Der siebte Tempel". In der humorvollen Krimireihe hatte Fischer von 2003 bis 2013 die Titelrolle des Pfarrers Guido Braun inne. Anschließend laufen zwei Folgen von "Irgendwie und Sowieso" ("Ringo" und "Die lange Nacht") ab 22 Uhr. In der Serie spielte Fischer 1986 die Hauptrolle des musikverrückten Jungbauern Alfons Kerschbaumer alias Sir Quickly.

Ab 23:30 Uhr wird "Ottis Schlachthof - Die Abschiedssendung" zu sehen sein. Darin versammelten sich 2012 etwa Monika Gruber (52), Günter Grünwald (66), Helmut Schleich (56), Christian Springer (58), Urban Priol (62), Willy Astor (62) und die Band Die Heimatlosen an Ottis Stammtisch.

Am 6. November können Fans ab 22 Uhr in das Porträt "Lebenslinien: Ottfried Fischer und Herr Parkinson" einschalten, in dem der Schauspieler und Kabarettist humorvoll über seine Parkinson-Erkrankung spricht.