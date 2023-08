Und auch wenn Markovics den Societyrummel stets eher scheute, verhinderte das nicht sein Engagement für den eigenen Berufsstand. So wurde er 2009 gemeinsam mit Barbara Albert erster Präsident der von ihm mitgegründeten Akademie des Österreichischen Films und sorgte mit dem vom Branchenverband ausgerichteten Österreichischen Filmpreis dafür, dass die rot-weiß-rote Kinoszene mehr Aufmerksamkeit zuteil wurde. 2013 übergab das Duo an Ursula Strauss und Stefan Ruzowitzky.

Dass es Karl Markovics dereinst an die Spitze seiner Zunft bringen sollte, das war wohl im Jahr 1963 noch nicht absehbar, als der späterer Liebling der Bewegtbild schauenden Österreicher am 29. August als Sohn einer Verkäuferin und eines Busfahrers in Wien geboren wurde. Und doch steuerte der junge Karl relativ zielstrebig auf seinen Beruf zu, auch wenn die Aufnahmeprüfung am Max-Reinhardt-Seminar misslang.

Markovics heuerte ungeachtet dessen 1982 zunächst beim Serapionstheater an, 1987 dann wechselte er zum Wiener Ensemble. Vier Jahre später übernahm er in "Hund und Katz" von Michael Sturminger seine erste kleine Kinorolle, viele weitere - etwa in "Indien", "Hinterholz 8", "Wanted" oder "Komm, süßer Tod" - sollten in den 90er-Jahren folgen. Dazu zählte etwa die Hauptrolle neben Julia Stemberger in Houchang Allahyaris Politsatire "Geboren in Absurdistan". Zu jener Zeit hatte er als menschenscheuer Bezirksinspektor Stockinger aus "Kommissar Rex" schon den Status eines geheimen Serienhelden.