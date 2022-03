"Bad Vegan": 7 ähnliche True-Crime-Dokus, die du lieben wirst

Netflix scheint gefallen an Betrügereien gefunden zu haben. Bevor du nun panisch dein Abo kündigst: Keine Angst, wir meinen damit nur True-Crime-Dokus, die BetrügerInnen und HochstaplerInnen in all ihrer Vielfalt in den Mittelpunkt stellen und beweisen, wie kaltherzig, aber auch naiv Menschen sein können.

Der neueste BetrügerInnen-Streich des Streaming-Giganten: "Bad Vegan" über die berühmte Gastronomin Sarma Melngailis. Die sowohl unglaubliche als auch spannende Doku enthüllt skurrile Deals für ein unendliches Leben, Diebstahl und Melngailis Lügen über ihren veganen Lebensstil. Es geht aber auch um Liebe, Träume und menschliche Sehnsüchte ...