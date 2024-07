Der Mehrheitseigentümer National Amusements habe eine vorläufige Vereinbarung über den Verkauf seines Anteils an Skydance getroffen, sagten drei mit der Angelegenheit vertraute Personen am Dienstag. Demnach sei Skydance bereit, 1,75 Milliarden Dollar (1,63 Mrd. Euro) für den 77-Prozent-Anteil an den stimmberechtigten Paramount-Aktien auf den Tisch zu legen.