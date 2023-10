Zum Plot und Cast ist natürlich noch nichts bekannt. Allerdings weiß man bereits, dass neben Paris Hilton selbst als auch die Fanning-Schwestern Elle und Dakota als Produzentinnen mit an Bord sind.

Ob Hilton auch selbst in der Serie zu sehen sein wird, zum Beispiel in Form eines Cameos? Gut möglich. Es wäre (natürlich) nicht ihr erster Ausflug vor die Kamera: Neben diversen Reality-Shows spielte Hilton beispielsweise auch in "House of Wax" und "Die Party Animals sind zurück!" mit. In vielerlei Serien hatte sie zudem Gastauftritte.

Wo und wann ist die Paris-Hilton-Serie zu sehen?

Noch ist nicht bekannt, auf welchem US-amerikanischen Sender die Serie von A24 zu sehen sein wird. Ob wir sie überhaupt im deutschsprachigen Raum zu sehen bekommen, weiß man natürlich auch noch nicht, es ist aber anzunehmen.