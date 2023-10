US-Regisseur Antoine Fuqua (58, "Training Day", "The Equalizer") hatte im Jänner Pläne für ein Biopic über Popstar Michael Jackson bekannt gegeben. Nun hat das Studio Lionsgate mit Universal Pictures einen Partner für den weltweiten Vertrieb des Films gefunden. Das berichteten die US-Branchenblätter "Hollywood Reporter" und "Variety" am Dienstag. Die Dreharbeiten sollen nach Ende des laufenden Streiks der Schauspieler und Schauspielerinnen in Hollywood beginnen, hieß es.