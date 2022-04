"Parks and Recreation": Amy Poehler wünscht sich Fortsetzung!

Bei uns gilt sie bis heute als Geheimtipp, in den USA gehörte sie zu den beliebtesten Sitcoms der Zehnerjahre: Die Polit-Mockumentary "Parks and Recreation" vereint das Beste aus "The Office", "Modern Family", "Veep" und "30 Rock", versprüht aber dank liebenswürdiger Figuren, tollen SchauspielerInnen und pointiertem Wortwitz trotzdem einen ganz eigenen Charme. Ein Charme, der scharfzüngig ist, dabei aber niemals für störende innere Unruhe sorgt.

Von 2009 bis 2020 sorgten Amy Poehler, Chris Pratt und ihre durchgeknallten KollegInnen im Grünflächenamt regelmäßig für allerlei Chaos, das einen Lachmuskelkater garantierte.