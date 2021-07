Her (2013)

Der sensible Außenseiter Theodore (Joaquin Phoenix) verliebt sich Hals über Kopf in das Betriebssystem Samantha (gesprochen von Scarlett Johansson). Das war's auch schon mit der Handlung – aber selten wurde eine Liebesgeschichte so tiefgreifend, so melancholisch, so hypnotisierend, so populärphilosophisch und gleichzeitig so grotesk dargestellt wie in "Her", einer zarten Allegorie über die komplexe Beziehung zwischen Mensch und Technik sowie einer traurigen Ballade über Einsamkeit.

Auch in "Her" spielt Chris Pratt nur eine Nebenrolle, er holt aber das Bestmögliche aus ihr raus: Als Paul ist er einer von Theodores Mitarbeitern, der sich gemeinsam mit seiner Freundin mit ihm und Samantha verabredet. Pratt fügt sich nahtlos in die sensible-träumerische Aura des Films ein und verbindet subtile Erotik mit naturalistischer Darstellung und viel Gefühl.

"Her" könnt ihr auf Amazon Prime ausleihen oder kaufen.

Hier geht's direkt zum Film!