Fresh off the boat (2015-2020)

"Fresh Off the Boat" mit Randall Park und Constance Wu in den Hauptrollen ist eine urkomische Interpretation des berüchtigten Kulturschocks einer taiwanesisch-amerikanischen Familie, die Mitte der 1990er von Chinatown/Washington, DC nach Orlando/Florida, umzieht, um ihr eigenes Country-Western-Steak-Restaurant zu eröffnen. Während die Mutter mit den kulturellen Gegensätzen zu kämpfen hat, jagt der Vater dem Amerikanischen Traum hinterher. Der Sohn wiederum hat einen Narren an Hip-Hop gefressen ...

Basierend auf dem Buch "Fresh Off the Boat: A Memoir" des US-amerikanischen Starkochs Eddie Huang zeichnet die Serie ein lebensnahes und liebevolles Porträt zweier Welten, die lernen müssen, dass Mensch-Sein viele Gesichter, aber doch nur eine Seele hat. Wer an Glorias USA-Kritik in "Modern Family" seine Freude hatte, wird "Fresh off the boat" lieben. Zwar weniger für die breite Masse aufbereitet, aber trotzdem eine große Identifikationsfläche auf universaler Ebene bietend.

