Für Paul Giamatti (58) ist ein Traum in Erfüllung gegangen. In mehreren Interviews hatte der Schauspieler in den vergangenen Jahren immer wieder offen darüber gesprochen, dass er gern einmal im "Star Trek"-Universum mitwirken würde - einer Sci-Fi-Reihe, die er seit seiner Jugend liebt. Nun ist er Teil des Franchises.

In "Star Trek: Starfleet Academy", erst im Januar auf dem Streamingdienst Paramount+ gestartet, spielt der zweifache Oscarnominierte den halb klingonischen Piraten Nus Braka, einen Widersacher der von Holly Hunter (67) gespielten Kanzlerin der Sternenflottenakademie Nahla Ake. Über die Besetzung zeigte sich niemand überraschter als Giamatti selbst.

"Ich habe nie ein Geheimnis daraus gemacht, wie sehr ich die Serie liebe, aber ich hätte nicht gedacht, dass es tatsächlich passiert. Es ist eine einzigartige Erfahrung - ich weiß nicht, ob das noch irgendetwas toppen kann", sagte der Schauspieler dem "People"-Magazin.