Warum Paul Walkers Charakter in "Fast & Furious 9" zurückkehrt

Unerwartetes Comeback

Regisseur Justin Lin hat dieses unerwartete Comeback in einem Interview mit "Variety" bestätigt. Da die "Fast and Furious"-Reihe mit einem elften Filmen ihren endgültigen Abschluss finden soll, sei es nun an der Zeit gewesen, durch den Wiederauftritt von Walkers Figur Brian so etwas wie ein finales Kapitel einzuleiten. Brian O'Conner ist ja in der "Fast and Furious"-Welt nicht gestorben, sondern bloß als glücklich verheiratetet Mann in den Hintergrund getreten.

Lin macht deutlich, dass es vor allem Vin Diesels Überredungskunst zu verdanken sei, dass wir nun mit einem posthumen Walker-Auftritt rechnen dürfen. "Vin hat mich überzeugt, dass es an der Zeit ist, mit 'Fast 9' das finale Kapitel zu beginnen und da Brian nach wie vor eine wichtige Figur in diesem Universum ist, darf er nicht fehlen."