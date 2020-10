"Fast & Furious": Noch zwei rasante Blockbuster, dann ist Schluss

"Fast & Furious", eines der weltweit erfolgreichsten Kino-Franchises, wird nach zwei weiteren rasanten Actionfilmen ein endgültiges Finale finden. Der bereits gedrehte neunte Teil der Filmreihe "F9" (deutscher Titel: "Fast & Furious 9") befindet sich in der Postproduktion und soll nach mehreren Verschiebungen am 1. April 2021 in die Kinos kommen. Danach werden zwei weitere Filme die Raser- und Heist-Movie-Saga abschließen, wahrscheinlich wieder unter der Regie von Justin Lin. Er hat mit "F9" bereits bei fünf "Fast & Furious"-Filme Regie geführt.