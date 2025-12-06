Die lang erwartete Filmfortsetzung " Peaky Blinders: The Immortal Man" knüpft an die sechs erfolgreichen Staffeln der gleichnamigen Serie an. Oscar-Preisträger Cillian Murphy erlebt sein Comeback als Tommy Shelby. Die Geschichte setzt im Birmingham der 1940er Jahre inmitten der Unruhen des Zweiten Weltkriegs ein.

Darum geht es in "Peaky Blinders: The Immortal Man"

Tommy Shelby hat sich zurückgezogen und mit seiner Vergangenheit abgeschlossen. Als jedoch das Schicksal seiner Familie und seines Landes auf dem Spiel steht, sieht sich Tommy gezwungen, sein selbst gewähltes Exil zu beenden und sich seinen inneren Dämonen zu stellen. Er muss eine Entscheidung treffen: Stellt er sich seinem Erbe oder zerstört er es endgültig?

Steven Knight, der die Serie vor mehr als zehn Jahren erfand, schrieb auch das Drehbuch zum Film. Regie führte Tom Harper, der bereits einige Folgen der Serie inszeniert hatte. Zum hochkarätigen Cast gehören neben Oscar®-Gewinner Cillian Murphy (Oppenheimer, A Quiet Place Teil II), Rebecca Ferguson (Dune, A House of Dynamite), der Oscar®-Nominierte Tim Roth (Reservoir Dogs, The Hateful Eight), Sophie Rundle (After the Flood, Gentleman Jack), Ned Dennehy (Culprits, Peripherie), Packy Lee (Blue Lights), Ian Peck (His Dark Materials, Robin Hood), Jay Lycurgo (Steve, Half Bad: The Bastard Son & The Devil Himself), Oscar®-Nominierter Barry Keoghan (Saltburn, The Banshees of Inisherin) und Primetime Emmy®-Gewinner Stephen Graham (Adolescence, A Thousand Blows).