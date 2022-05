"Pearl": Netflix-Animations-Serie von Harry und Meghan gestrichen

Netflix-Deal bleibt bestehen

"Pearl" fällt offenbar den Kürzungen zum Opfer, für die sich Netflix nach einem Rückgang der Abonnenten entschieden hat. Laut "Deadline" befand sich die Serie noch "in der Entwicklungsphase". An weiteren Projekten wird offenbar festgehalten, unter anderem an der geplanten Dokuserie "Heart of Invictus". Der Deal des Streamingdienstes mit Archewell Productions bleibt also weiterhin bestehen und sei "in vollem Gange".