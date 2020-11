"Pieces of a Woman": Herzzerreißender Trailer mit Shia LaBeouf

Beste Hauptdarstellerin

Shia LaBeouf zeigt in dieser für ihn ungewohnten Rolle wieder die große Bandbreite seines Könnens. Vanessa Kirby war bereits in Action-Blockbustern wie "Mission Impossible – Fallout" und "Fast & Furious: Hobbes & Shaw" zu sehen. Für ihre Leistung in "Pieces of a Woman" erhielt sie bei den Filmfestspielen von Venedig den Preis als beste Hauptdarstellerin.

In den Nebenrollen sind unter anderem Molly Parker und Benny Safdie zu sehen. Netflix wird das von Martin Scorsese mitproduzierte Drama im Dezember in ausgewählte Kinos bringen und im Jänner weltweit auf seiner Platform veröffentlichen.