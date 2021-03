Pierce Brosnan wird in "Black Adam" zum DC-Superhelden Dr. Fate

Nicht nur Dwayne Johnson wird als dunkler DC-Antiheld in "Black Adam" seinen großen Auftritt erleben, sondern auch der Ex-Bond Pierce Brosnan erhält nun erstmals Gelegenheit, uns zu beweisen, dass ein echter Comic-Superheld in ihm steckt. Das DC Extended Universe (DCEU) wird nämlich durch ihn um einen weiteren Charakter bereichert.

Ein altvertrauter DC-Held

Als Angehöriger der Justice Society of America – auch JSA genannt – ist Kent Nelson aka. Dr. Fate einer der altgedientesten DC-Helden. Die Figur erlebte bereits 1940 ihren ersten Auftritt in "More Fun Comics #55". Durch eine mystische Wesenheit namens Nabu erhielt Nelson magische Kräfte und einen goldenen Helm. Sobald er diese für ihn typische Kopfbedeckung aufsetzt, ist Dr. Fate unfähig, Emotionen zu empfinden. Der Helm-Träger zählt in den Comics übrigens auch zu den Gründungs-Mitgliedern der JSA.

Dwayne Johnson hat Brosnan via Instagram persönlich als Dr. Fate angekündigt: